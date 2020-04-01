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بلدية مصراتة توضّح بشأن طلبها بتجهيز المستشفى الإيطالي

تم النشر منذُ 24 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدرت بلدية مصراتة توضيحا بشأن مطالبة عميدها لآمر الكلية الجوية مصراتة، لتجهيز المستشفى الميداني الإيطالي لاستقبال القادمين من الخارج.

وقالت البلدية في بيان إن “المعنيين هم مجموعة من الجرحى الموجودين بالخارج، والذين تقطعت بهم السبل بعد أن طلبت منهم السلطات بتلك الدول الخروج من المستشفيات المتواجدين بها، وتوجد حالات منهم تعاني من شلل رباعي، وصعوبة في الحركة ويحتاجون لعناية خاصة”.

وأضافت البلدية أنها رأت أن المستشفى الميداني الإيطالي هو الأفضل لهذه المهمة، من حيث قربه من المطار وبعده عن الناس، وسهولة حمايته والسيطرة عليه.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • يحفظكم الله من ماحدث لي إيطاليا واعلموا جيدا ان ليبيا لن تبقى بهذه الكيفية ولو دافعت عنكم تركيا سنين عديدة، ليبيا سيحررها الجيش بإذن الله من الملشيات التي تدفعون عنها واعلموا جيدا ان كل المدن وكل أفراد الشعب الليبي لا يريد حكومة النفاق، انكم ستتحاسبون في الدنيا والآخرة على قتل أولادكم ودعم الإرهاب في ليبيا، اللهم انصر الجيش الليبي ووحد ليبيا وحدة واحدة، اللهم امين

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