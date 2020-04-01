بلدية مصراتة توضّح بشأن طلبها بتجهيز المستشفى الإيطالي

أصدرت بلدية مصراتة توضيحا بشأن مطالبة عميدها لآمر الكلية الجوية مصراتة، لتجهيز المستشفى الميداني الإيطالي لاستقبال القادمين من الخارج.

وقالت البلدية في بيان إن “المعنيين هم مجموعة من الجرحى الموجودين بالخارج، والذين تقطعت بهم السبل بعد أن طلبت منهم السلطات بتلك الدول الخروج من المستشفيات المتواجدين بها، وتوجد حالات منهم تعاني من شلل رباعي، وصعوبة في الحركة ويحتاجون لعناية خاصة”.

وأضافت البلدية أنها رأت أن المستشفى الميداني الإيطالي هو الأفضل لهذه المهمة، من حيث قربه من المطار وبعده عن الناس، وسهولة حمايته والسيطرة عليه.

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