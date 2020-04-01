شباب في سبها يواصلون حملتهم التطوعية لتعقيم شوارع ومرافق المدينة

تستمر هذه الأيام في سبها حملة تعقيم الشوارع وبعض المرافق الصحية والعامة بالمدينة، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة خطر انتشار فيروس «كورونا» المستجد، التي يقوم بها عدد من الشباب المتطوع.

وقال عضو فريق أصدقاء المورينجا التطوعي والمشرف على الحملة، احميد شحات لـ«بوابة الوسط» إن الحملة عمل تطوعي يقوم به عدد من شباب المدينة المنضوين تحت بعض منظمات المجتمع المدني التطوعية، رغم نقص المعدات، موضحا أنهم يستخدمون خزانات خاصة وآلات زراعية للرش، ويقوم خيرون بشراء المواد الخاصة بالتعقيم والوقود.

وأضاف شحات أنهم يقومون بتجهيز مواد التعقيم والخزانات والعربات قبل موعد الانطلاق بساعتين، مشيرا إلى أنهم يواجهون بعض العوائق بسبب نقص بعض المواد إلى جانب عدم التزام المواطنين بساعات الحظر التي تنطلق خلال عملية التعقيم.

وأوضح مدير جمعية الصمود الخيرية، مختار محمد لـ«بوابة الوسط» أن الحملة استهدفت اليوم عددا من المرافق الصحية بالمدينة، من بينها مركز سبها الطبي وعدد من المرافق الصحية، إلى جانب بعض المرافق العامة الأخرى.

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