هويدي يشدد على مدراء فروع البحث الجنائي بمنع التنقل بين المدن لمكافحة كورونا

أخبار ليبيا24

أمر مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي، عقيد صلاح هويدي، اليوم الأربعاء، إدارات الفروع بالمناطق التابعة للحكومة الليبية بمنع التنقل بين المدن، محذّرًا من أن التهاون في ذلك سيعرضهم إلى المساءلة القانونية.

ووجه هويدي، خطابًا إلى مدير إدارة الفروع بالإدارة، مطالبًا إياه بالتنويه على مدراء الفروع بالانتشار على الطرق الرئيسية والبوابات والتمركزات وإغلاق التنقل بين المدن والتشديد والتنسيق مع اللجان المكلفة لغرض مكافحة وباء كورونا من قبل رئيس اللجنة العليا لمكافح وباء كورونا ووزير الداخلية.

وشدد هويدي، على أنه في حالة ضبط أي شخص قادم من مدينة إلى أخرى سيتعرض مدراء إدارة فروع البحث الجنائي للمساءلة القانونية.

وأصدرت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا المشكلة من قبل القائد العام للجيش الوطني الليبي، قرارًا بمنع التنقل بين المدن، وذلك في خطوة احترازية لمنع تفشي وباء كورونا المستجد في المناطق التابعة للحكومة الليبية.

وسجلت ليبيا حتى اليوم الأربعاء عشر حالات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ثمانية منها في مصراتة واثنين في العاصمة طرابلس.

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