الصادق الغرياني: كذبة وباء كورونا مثل فزاعة الإرهاب

سامر أبو وردة – بوابة إفريقيا الإخبارية |

01 April, 2020

قال المفتي المعزول الصادق الغرياني، الأربعاء، إن “كذبة وباء كورونا صارت في المجتمعات المتخلفة أو حتى المتقدمة تُستغل استغلالا قبيحا مثل استخدام كلمة الإرهاب”

الصادق الغرياني من اسطنبول، من خلال برنامج “الإسلام والحياة” الذي تابعته “بوابة إفريقيا الإخبارية” عبر فضائية “التناصح”، أضاف: “من أراد أن يصل إلى مأرب في نفسه سواء ابتزاز أو أخذ أموال أو اتخاذ قرارت سياسية أو إحباط أي عمل جاد، يركب وباء كورونا وينطلق منه”

وأكد المفتي المعزول، أن فساد وزارة الصحة بحكومة الوفاق معلوم وهناك إجماع عليه، إلا أن الرئاسي يبقي عليها، وفق قوله، متسائلا: “لا نعلم لماذا؟”، مشيرا إلى وجود فساد في عقود شراء الأدوية والمعدات والأجهزة والبعثات إلى الخارج”

وتابع: “الفساد موجود في كل الوزارات لكن شأنه في وزارة الصحة أعظم”

ورأى الغرياني، أن القرارات التي نشأت لمعالجة أزمة الوباء لم تصدر عن جهات ذات اختصاص، لذلك أفرزت مشاكل وتعقيدات، وأن أسباب القرارات أصبحت هي الموازنات السياسية والابتزاز”