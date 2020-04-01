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الصادق الغرياني: كذبة وباء كورونا مثل فزاعة الإرهاب

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

سامر أبو وردة – بوابة إفريقيا الإخبارية |

01 April, 2020

قال المفتي المعزول الصادق الغرياني، الأربعاء، إن “كذبة وباء كورونا صارت في المجتمعات المتخلفة أو حتى المتقدمة تُستغل استغلالا قبيحا مثل استخدام كلمة الإرهاب”

الصادق الغرياني من اسطنبول، من خلال برنامج “الإسلام والحياة” الذي تابعته “بوابة إفريقيا الإخبارية” عبر فضائية “التناصح”، أضاف: “من أراد أن يصل إلى مأرب في نفسه سواء ابتزاز أو أخذ أموال أو اتخاذ قرارت سياسية أو إحباط أي عمل جاد، يركب وباء كورونا وينطلق منه”

وأكد المفتي المعزول، أن فساد وزارة الصحة بحكومة الوفاق معلوم وهناك إجماع عليه، إلا أن الرئاسي يبقي عليها، وفق قوله، متسائلا: “لا نعلم لماذا؟”، مشيرا إلى وجود فساد في عقود شراء الأدوية والمعدات والأجهزة والبعثات إلى الخارج”

وتابع: “الفساد موجود في كل الوزارات لكن شأنه في وزارة الصحة أعظم”

ورأى الغرياني، أن القرارات التي نشأت لمعالجة أزمة الوباء لم تصدر عن جهات ذات اختصاص، لذلك أفرزت مشاكل وتعقيدات، وأن أسباب القرارات أصبحت هي الموازنات السياسية والابتزاز”

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • انظر حولك ياابوجهل فى تركيا اكثر من عشر الاف مصاب واكثر من مائتى قتيل وفى العالم 45 الف قتيل ومليون مصاب وكل هذا الواقع تكذبه ياحمار انظر حولك ياحمار تجد اغلاق بيوت الدعارة وهذا ايجابى ولكن السلبى اغلاق المساجد !!!

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  • متخلف عقليا بلغ من العمر ارزله واصابه الخرف ولايدرى بما يحدث حوله ويضل من يتبعونه بجهله الشديد وخزعبلاته

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  • اول واحد يصدق هذا المعتوه هو المهبول جلول يؤمن بالخرافات الغير منطقية ويتصور ان الكورونا يتم عمل المبكبة منها ويتم استخدامها مع الهريسة وين قرقارش تستقبل المهابيل

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  • اذا لم تصدق دول العالم كلها فهل تكذب حبايبك فى اسرائيل حيث قتل 24 صهيونى واصيب الالاف وهل تكذب ولى نعمتك فى قطر حيث قتلى ومصابين واغلاق للمنطقة الصناعية اتفووووه عليك معتوه بجدارة فما الفرق بينك واى حمار ينكر الواقع الذيل فقط !!!

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  • نفسى اعرف نوع الصنف الذى يتعاطاه الغريانى لكى يجعله الوحيد فى العالم الذى ينكر وجود الكورونا الذى تتصدر صورته كل وسائل الاعلام متفوقا على صورة اردوغان زمان صحيح ان كوكو مثل الكائنات الفضائية ليس له اى ملامح ولكنه فتاك يامتناك

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  • اعلموا جيدا ان ليبيا لن تبقى بهذه الكيفية ولو دافعت عنكم تركيا الفاسدة سنين عديدة، ليبيا سيحررها الجيش بإذن الله من الملشيات التي تدفعون عنها واعلموا جيدا ان كل المدن وكل أفراد الشعب الليبي لا يريد حكومة النفاق، انكم ستتحاسبون في الدنيا والآخرة على قتل أولادكم ودعم الإرهاب في ليبيا، اللهم انصر الجيش الليبي ووحد ليبيا وحدة واحدة، اللهم امين

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  • اتمنى ان يصدق خوان مصراطة كلام مفتى الارهاب الغريانى وانه لا يوجد كورونا ويعودوا لحياتهم الطبيعية وبكسروا حظر التجول ويتجمعوا فى كل مكان فيصيبهم الفيروس ويخلصنا منهم ونستفيد من غباوتهم خاصة الحيوان صوان والمجنونو قنونو والمنقوش فى رأسه الغباء وغيرهم من الخوان

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