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مجلس الأمن: سنعقد جلسة طارئة حول ليبيا إذا تلقينا طلبا

تم النشر منذُ 23 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رئيس مجلس الأمن: سنعقد جلسة طارئة حول استمرار الاشتباكات في ليبيا إذا تلقينا طلبا رسميا

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • اعقد جلسة لشجب وادانة المعركة التى يشنها كورونا على دول العالم ومقتل اكثر من 45 الف قتيل واصابة مايقرب من مليون المهم ان لا تستخدم الصين وروسيا حق الفيتو وجامعة الدول العربية لم تصدر بعد اى بيان شجب وادانة لعل المانع خير وان كان كوكو كورونا لايبالى بهذا ومستمر فى هزبمة كل القوى الكبرى وحتى حاملة الطائرات الامربكية اصيب كل العاملين بها ورئيس الاركان الاسرائيلى اصيب ورئيس وزراء بربطانيا كورونا اخطر من هتلر

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