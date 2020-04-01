مجلس الأمن: سنعقد جلسة طارئة حول ليبيا إذا تلقينا طلبا

تعليقات
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اعقد جلسة لشجب وادانة المعركة التى يشنها كورونا على دول العالم ومقتل اكثر من 45 الف قتيل واصابة مايقرب من مليون المهم ان لا تستخدم الصين وروسيا حق الفيتو وجامعة الدول العربية لم تصدر بعد اى بيان شجب وادانة لعل المانع خير وان كان كوكو كورونا لايبالى بهذا ومستمر فى هزبمة كل القوى الكبرى وحتى حاملة الطائرات الامربكية اصيب كل العاملين بها ورئيس الاركان الاسرائيلى اصيب ورئيس وزراء بربطانيا كورونا اخطر من هتلر
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put a legal action aganist the most criminals in the World ( Ardogan). Please leave Libya for Libyans, we need to unite our country. coungry
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