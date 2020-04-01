الجامعة العربية تبحث مع ستيفاني ويليامز تفعيل لجنة المتابعة المعنية بليبيا

أجرى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، لقاءا الثلاثاء عبر الفيديو كونفرانس، مع رئيسة البعثة الأممية في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز.

ووفقا لبيان منشور عبر الصفحة الرسمية للجامعة العربية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تناول الجانبان خلال اللقاء مجمل الترتيبات لعقد الاجتماع المرتقب للجنة المتابعة الدولية – والذي سيتم من خلال الدائرة التليفزيونية المغلقة، وشددا على أهمية خروج اللجنة برسالة واضحة وقوية تجدد المطالبة بوقف العمليات العسكرية القائمة بين قوات حكومة الوفاق وقوات الجيش الليبي والالتزام بالهدنة الإنسانية التي تسمح بتركيز الجهود الوطنية الليبية على مواجهة مخاطر تفشي فيروس كورونا في البلاد، بحسب تصريح لمصدر مسؤول بالأمانة العامة.

وبحسب البيان، ناقشا، دعم جهود السلام في ليبيا والتحضير لتفعيل نشاط لجنة المتابعة الدولية لليبيا المنبثقة عن عملية برلين والتي ستعقد أولى اجتماعاتها على مستوى كبار المسؤولين غداً الخميس.

كما تناقش الجانبان في مجمل التطورات على الساحة الليبية والحاجة إلى تعظيم الجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار بين طرفي الصراع وتشجيع الأطراف الليبية على مواصلة انخراطها في مسارات التسوية الثلاثة الأمنية والسياسية والاقتصادية التي ترعاها الأمم المتحدة، وذلك إلى جانب الدور المنتظر من لجنة المتابعة الدولية دعماً لهذه المسيرة وتفعيلاً لمخرجات قمة برلين وعلى رأسها تأمين الالتزام الكامل بحظر السلاح المفروض على ليبيا والتوقف عن كافة التدخلات الخارجية في الشأن الليبي وفق القرارات ذات الصلة لمجلس الأمن، بحسب البيان.

وذكّر البيان، بأن الأطراف المشاركة في عملية برلين كانت قد توافقت على إسناد رئاسة لجنة المتابعة الدولية إلى إيطاليا خلال شهر مارس الماضي، وإلى الجامعة العربية خلال شهر أبريل الجاري، ثم إلى الاتحاد الأوروبي خلال شهر مايو القادم.