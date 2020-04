أخبار ليبيا24- خاص بعد أن تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع لسيدة تشكو فيه من عدم صرف رقمها الوطني مما أثر على حياتها بتعثر صرف مرتباتها كاملة وأن المرتب الذي يرد يتم استقطاعه من المصرف لوجود التزامات مالية عليها. تبنت “أخبار ليبيا24” عن طريق مراسلها هذة القضية وبدأ في البحث والتقصي وتواصل مع عدة […]

The post سيدة توجه مناشدة للحصول على رقم وطني و”أخبار ليبيا24″ تتواصل مع مدير مصلحة الأحوال المدنية درنة ويتعهد بحل مشكلتها appeared first on وكالة أخبار ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24