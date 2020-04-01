نشر مقطع فيديو يظهر إطلاق فرقاطة تركية لصاروخ باتجاه العجيلات

أخبار ليبيا24

أظهر تسجيل فيديو نشر على حساب تركي بموقع تويتر لحظة إطلاق فرقاطة تابعة للبحرية التركية قيل إنها تبحر قبالة سواحل صبراتة لصاروخ من نوع (آر آي أم -66) يفترض أنه نفس الصاروخ الذي سقط اليوم الأربعاء بالقرب من العجيلات جنوب غرب صبراتة بعد أن أخطأ هدفه.

وأكد الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، اليوم الأربعاء، أن فرقاطة تركية أطلقت صاروخًا باتجاه مدينة العجيلات دون تسجيل خسائر بشرية.

وقال المسماري، في تدوينة على فيسبوك، “في تطور خطير في العمليات العسكرية الجارية في غرب البلاد بارجة تركية تقوم برماية صواريخ من عرض البحر على منطقة العجيلات دون حدوث أي خسائر”.

وأضاف، “تدخل القوات البحرية التركية مستمر حيث كان في السابق ترافق البوارج التركية سفن شحن تقل أسلحة ومعدات عسكرية وإرهابيين ومرتزقة سوريين”.

وأشارت بعض الحسابات المهتمة بالشأن الليبي، إلى أن الفرقاطة التركية تتحرك في نطاق بحري قبالة السواحل الغربية لليبيا، لكنها غالبًا ما تكون بعيدة عن نطاق مدفعية الجيش الوطني الليبي.

وتساند تركيا قوات الوفاق في قتالها ضد الجيش الوطني الليبي، حيث ظهر الدعم التركي لحكومة الوفاق بشكل جلي وواضح خلال الفترة الماضية، من خلال مدها بالأسلحة والمعدات العسكرية والمقاتلين الأتراك والمرتزقة من سوريا.

وتأتي هذه التطورات في ظل تقدم قوات الجيش الوطني الليبي على عدة جبهات في العاصمة طرابلس وما حولها، حيث تمكنت وحدات من الجيش الوطني من السيطرة على منطقة “الرابش” في حي أبوسليم جنوبي العاصمة.

ويوم الثلاثاء، أعلن الجيش الوطني مقتل عدد من الضباط والخبراء الأتراك في استهداف لمنصات الرادارات والصواريخ التركية ومخازن ذخيرة في مصراتة، كما أسقط سلاح الجو الليبي طائرة تركية مسيرة في منطقة السكت بمصراتة، واثنتين أخريين جنوبي طرابلس.

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