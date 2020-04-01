الجامعة العربية تتطلع لإحداث اختراق في الأزمة الليبية

قالت جامعة الدول العربية، إنها أجرت مشاورات مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، للتحضير لتفعيل نشاط لجنة المتابعة الدولية لليبيا المنبثقة عن عملية برلين والتي ستعقد أولى اجتماعاتها على مستوى كبار المسئولين يوم الخميس.

ونقلت الجامعة العربية عن مصدر مسؤول بالأمانة العامة، أن السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، أجرى لقاء الاثنين عبر “الفيديو كونفرانس” مع رئيسة بعثة الدعم الأممية في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، تناولا خلاله مجمل الترتيبات لعقد الاجتماع المرتقب للجنة المتابعة الدولية – والذي سيتم من خلال الدائرة التلفزيونية المغلقة – وأهمية خروج اللجنة برسالة واضحة وقوية تجدد المطالبة بوقف العمليات العسكرية القائمة بين قوات حكومة الوفاق الوطني وقوات الجيش الوطني، والالتزام بالهدنة الإنسانية التي تسمح بتركيز الجهود الوطنية الليبية على مواجهة مخاطر تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وبيّن زكي أن الجانبين تشاورا حول مجمل التطورات على الساحة الليبية والحاجة إلى تعظيم الجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار بين طرفي الصراع، وتشجيع الأطراف الليبية على مواصلة انخراطها في مسارات التسوية الثلاثة الأمنية والسياسية والاقتصادية التي ترعاها الأمم المتحدة.

كما بحثا الدور المنتظر من لجنة المتابعة الدولية دعماً لهذه المسيرة وتفعيلاً لمخرجات قمة برلين وعلى رأسها تأمين الالتزام الكامل بحظر السلاح المفروض على ليبيا والتوقف عن كافة التدخلات الخارجية في الشأن الليبي وفق القرارات ذات الصلة لمجلس الأمن.

يذكر أن الأطراف المشاركة في عملية برلين كانت قد توافقت على إسناد رئاسة لجنة المتابعة الدولية إلى إيطاليا خلال شهر مارس الماضي، وإلى الجامعة العربية خلال شهر أبريل الجاري، ثم إلى الاتحاد الأوروبي خلال شهر مايو القادم.

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