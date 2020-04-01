الغرياني: الحظر يضر الجبهات فأغلب قواتنا ليسوا عسكريين

سامر أبو وردة – بوابة إفريقيا الإخبارية |

01 April, 2020

انتقد المفتي المعزول الصادق الغرياني، قرار المجلس الرئاسي من الساعة الثانية ظهرا، واصفا إياه بأنه قرار غير مدروس وغير واقعي، مضيفا أن ضرره شديد على ليبيا وعلى الجبهات وتؤدي إلى عكس المطلوب، وفق قوله.

وقال الصادق الغرياني، في لقاء تلفزيوني تابعته “بوابة إفريقيا الإخبارية”، إن الحظر يجعل الناس يتزاحمون لقضاء مصالحهم بسبب ضيق الوقت، مثلما حدث في المصارف”، متابعا: “هذه القرارات لا تنظر إلا إلى الطبقة العليا الخاصة التي لا تحتاج إلى الكد والعمل”

واستطرد قائلا: “الجبهات هي أكثر ما يتضرر من هذا الحظر، وهذا ما يجب أن ينتبه إليه الثوار والمقاتلون والمجاهدون، أغلب الناس مدنيون ومتطوعون وليسوا عسكريين”

وواصل: “الجبهات في أمس الحاجة للتبرع بالدم بسبب قلة المتبرعين”، وأكمل: “ما يقال عن أننا ليس لدينا بنية تحتية لذلك يجب مضاعفة الوقاية وحظر التجوال نقول له: “إن البنى التحتية لم تفد أكبر الدول”

وفي شأن آخر قال المفتي المعزول، إن الاتحاد الأوروبي أطلق عملية بحرية للقرصنة على الاتفاقية الليبية التركية والتعاون الليبي التركي بحجة مراقبة حظر السلاح”، واصفا الاتفاقية بأنها شرعية وقانونية.