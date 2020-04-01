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الغرياني: الحظر يضر الجبهات فأغلب قواتنا ليسوا عسكريين

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

سامر أبو وردة – بوابة إفريقيا الإخبارية |

01 April, 2020

انتقد المفتي المعزول الصادق الغرياني، قرار المجلس الرئاسي من الساعة الثانية ظهرا، واصفا إياه بأنه قرار غير مدروس وغير واقعي، مضيفا أن ضرره شديد على ليبيا وعلى الجبهات وتؤدي إلى عكس المطلوب، وفق قوله.

وقال الصادق الغرياني، في لقاء تلفزيوني تابعته “بوابة إفريقيا الإخبارية”، إن الحظر يجعل الناس يتزاحمون لقضاء مصالحهم بسبب ضيق الوقت، مثلما حدث في المصارف”، متابعا: “هذه القرارات لا تنظر إلا إلى الطبقة العليا الخاصة التي لا تحتاج إلى الكد والعمل”

واستطرد قائلا: “الجبهات هي أكثر ما يتضرر من هذا الحظر، وهذا ما يجب أن ينتبه إليه الثوار والمقاتلون والمجاهدون، أغلب الناس مدنيون ومتطوعون وليسوا عسكريين”

وواصل: “الجبهات في أمس الحاجة للتبرع بالدم بسبب قلة المتبرعين”، وأكمل: “ما يقال عن أننا ليس لدينا بنية تحتية لذلك يجب مضاعفة الوقاية وحظر التجوال نقول له: “إن البنى التحتية لم تفد أكبر الدول”

وفي شأن آخر قال المفتي المعزول، إن الاتحاد الأوروبي أطلق عملية بحرية للقرصنة على الاتفاقية الليبية التركية والتعاون الليبي التركي بحجة مراقبة حظر السلاح”، واصفا الاتفاقية بأنها شرعية وقانونية.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • الكاذب الخرياني حاول تجميل صورة المرتزقه السوريين والدواعش والارهابيين بوصفه لهم بالمجاهدين تاره وبالمتطوعين تاره آخر أنه تحاشي نعتهم بالمليشيات الارهابيه في مخالفه صريحه لما يعرفه العالم بآصره عن انهم مليشيات ارهابييه

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    • اعتراف منه بان قواتهم عصابات وقطاع طرق فكيف يكونوا يحاربون في جيش ولهم ليسوا بالجيش معناها هم عصابات جمعتهم مصلحة النهب والسلب والخطف والحرابه

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      • من سيصرف عليك ياشيخ المتنطعين بعد اغلاق بيوت الدعارة وتشريد مائتى الف داعرة تركية كانت توفر عائد سنوى 4 مليار دولار لتركيا فانت كنت تعيش من عرق الداعرات وتبارك عملهن وتعتبره جهاد فى سبيل السلطان المعتوه ودعم اقتصاده اتفوووووه عليك ديوث

    • شوف عمرك وأقرأ يا خرياني ما يقوله الحق تعالي…… وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ ۚ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (70)

      يقول تعالى ذكره: والله خلقكم أيها الناس وأوجدكم ولم تكونوا شيئا، لا الآلهة التي تعبدون من دونه، فاعبدوا الذي خلقكم دون غيره ( ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ ) يقول: ثم يقبضكم ( وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ ) يقول: ومنكم من يهرم فيصير إلى أرذل العمر، وهو أردؤه، يقال منه: رذل الرجل وفسل، يرذل رذالة ورذولة ورذلته أنا. وقيل: إنه يصير كذلك في خمس وسبعين سنة.
      حدثني محمد بن إسماعيل الفزاريّ، قال: أخبرنا محمد بن سَوار ، قال: ثنا أسد بن عمران، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نَباتة، عن عليّ، في قوله ( وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ ) قال: خمسٌ وسبعون سنة.
      وقوله ( لِكَيْ لا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا ) يقول: إنما نردّه إلى أرذل العمر ليعود جاهلا كما كان في حال طفولته وصباه ، بعد علم شيئا: يقول: لئلا يعلم شيئا بعد علم كان يعلمه في شبابه ، فذهب ذلك بالكبر ونسى، فلا يعلم منه شيئا، وانسلخ من عقله، فصار من بعد عقل كان له لا يعقل شيئا( إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ) يقول: إن الله لا ينسى ، ولا يتغير علمه، عليم بكلّ ما كان ويكون، قدير على ما شاء لا يجهل شيئا ، ولا يُعجزه شيء أراده.

      رد

  • نخاريف الخريانى مثيرة للضحك ﻻن من عملوا بها من الاغبياء التابعين له هزموا شر هزيمة فى بنغازى ودرنة وتقلصت الارض التى يتواجدوا فيها اما مايضحكنى انه يقول على اتفاق الفنكوش شرعى كيف وكل اتباعك يقولون ان حكومة السراج غير شرعية فمن الذى يمنح الشرعية الشعب ام مجلس الامن اذا كان الشعب فنوابه رفضوا السراج وحكومته بقرار رسمى مرتين ولم يؤدى السراج اى قسم دستورى كرئيس للبلاد فكيف يوقع اتفاقيات دولية اصلا ومع انتهاء صلاحية اتفاق الصخيرات ودون موافقة البرلمان مثل تركيا المهم ان عدم شرعية الاتفاق اتفق عليه العالم كله وعملية الاتحاد الاوربى لحماية قبرص واليونان هو امر مشروع ويتفق مع القرارات الدولية اتفووووه عليك غبى تسببت بغباوتك فى هلاك العديد من اتباعك المتنطعين

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  • هو مين عنده دم يتبرع ﻻكلابكم من المرتزقة والمليشيات المفروض يضعهم لهم السم ليموتوا فهم خوان مجرمين لا يستحقوا الحياة وسمعنا من المصاريت عن طرد الجرحى من المليشيات بالخارج لاخلاء المستشفيات لعلاج الكورونا وغدا سيتسولوا بعد نفاذ الاموال ويدفعوا ثمن غباوتهم وخيانتهم للوطن وبعد التحرير يجلبوا العار لاهليهم

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  • “الثوار والمقاتلون والمجاهدون”

    🤮😤🤬😡😠😖

    ثوار ومقاتلين ومجاهدين مؤخرتك يا شيبة النحس يا دجال يا فتان يا خارجي يا صعلوك يا متنطع يا زنديق يا نذل يا واطي يا فاجر

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