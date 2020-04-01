اشتباكات وقصف مدفعي عنيف.. أخر التطورات في محاور طرابلس

اكدت مصادر محلية استمرار المعارك العنيفة والقصف المدفعي في عدد من المحاور بالعاصمة طرابلس بين قوات الوفاق وقوات الجيش الوطني.

وأفاد سكان محليون سماع اصوات قذائف المدفعية الثقيلة بمحيط منطقة أبوسليم والذي يشهد اشتباكات عنيفة وقصف مدفعي متبادل، وسط محاولات للجيش للتقدم نحو وسط طرابلس، حيث يعد المحور الاقرب إلى قلب العاصمة.

وذكرت المصادر المحلية تعرض مطار معيتيقة العسكري لعدد من القذائف الصاروخية، وبحسب المصادر يستهدف الجيش القاعدة والتي اصبحت غرفة عمليات للطيران التركي المسير الذي نشط في الأونة الاخيرة، بهدف إخراج وتعطيل فاعلية الطيران المسير.

وبحسب شهود عيان فإن اشتباكات متقطعة سمعت ايضا في منطقة صلاح الدين، كما سمعت اشتباكات بالمدفعية الثقيلة في محور عين زارة قبل ساعات وكذا في منطقة وادي الربيع .

واشارت المصادر إلى سماع اشتباكات في محور مشروع الهضبة في وقت سابق، فيما كان الجيش الوطني قد أعلن قبل يومين سيطرته على المنطقة وتأمينها.

وبحسب سكان محليون فلا تزال القذائف العشوائية تتساقط بعدد من المناطق، حيث سقطت قذيفة عشوائية على الطريق بالقرب من عمارات حي ناصر بمنطقة ابوسليم، فيما قتل شخصين وأُصيب أخر نتيجة سقوط قذيفة عشوائية بالقرب من مسجد الصفاء بمنطقة المشروع.

ومؤخراً اعلنت قوات الوفاق عبر رئيس المجلس الرئاسي بالموافقة على اطلاق عملية ” عاصفة السلام”، فيما اعلن الجيش الوطني اطلاق عملية مماثلة بإسم “شهداء الوشكة” عقب سقوط قيادات بارزة في محور شرق مصراتة.

واشتعلت الاشتباكات بين الجيش الليبي وقوات الوفاق خلال الأيام الماضية بسبب اختراقات متبادلة للهدنة المعلنة منذ 12 يناير/كانون الثاني الماضي، والهدنة الإنسانية المعلنة حديثا لتوحيد الجهود لمواجهة فيروس كورونا.

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