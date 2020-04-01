ميناء بنغازي يستقبل 3 سفن و6 روافع حاويات

استقبل ميناء بنغازي البحري، اليوم الأربعاء، ثلاثة سفن لنقل الحاويات تتبع جميعها للوكيل الملاحي شركة «أمواج ليبيا» للتوكيلات، وتحوي بضائع وسلعًا مختلفة.

ورست السفينة «تيلا روز» بالميناء، محملة 366 حاوية، وكذلك السفينة «شارلي» وعلى متنها 180حاوية، إلى جانب السفينة «كنت شيب صن» محملة 318 حاوية، وذلك حسب تصريح الناطق باسم إدارة الميناء، مفتاح الشهيبي.

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وقال الشهيبي إن الميناء استقبل كذلك ست روافع حاويات «لاقط» لصالح الشركة الليبية للموانئ، بهدف تسهيل عمليات الشحن والتفريغ.

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