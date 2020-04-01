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طقس ليبيا: توقعات الاحوال الجوية والحرارة ليوم الخميس.. تقلبات ومنخفض صحراوي

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

وفقا لخبراء الارصاد في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا ليوم الخميس ان تشهد الاجواء تأثرها بمنخفض جوي صحراوي من المنتظر أن يعبر البلاد بداية من يوم الغد جالباً رياح جنوبية نشطة تثير الغبار والأتربة (خصوصاً بالدواخل) ومصحوبة بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة لتتجاوز 30 مئوية بعديد الجهات.

وبحسب التقارير فإن هذه التقلبات متمثلة في الحرارة المرتفعة والرياح النشطة تبدأ الخميس بالنصف الغربي من البلاد، وتصل الجمعة للمناطق الشرقية. ولا تدوم طويلاً حيث يتواصل تأثيرها ليوم واحد بالمناطق الشمالية الغربية والشرقية، ولمدة يومين بالخليج والوسط والجنوب.

ووفقا للتقارير ومع مرور هذا المنخفض قد تتهيئ الفرصة لهطول بعض الأمطار بالمناطق الساحلية الغربية والشرقية في بداية الأسبوع القادم مبدئياً وحسب التوقعات.

وبداية الأسبوع المقبل ستكون درجات الحرارة منخفضة أو مائلة للإنخفاض على أغلب مناطق ليبيا بسبب تحرك كتلة هوائية باردة من جنوب أوروبا.

درجات الحرارة المتوقعة بإذن الله:
المنطقة الغربية مابين 21°- 34° درجة
مناطق الوسط والجنوب مابين 25°- 36° درجة
المنطقة الشرقية والجبل الاخضر مابين 19°- 29° درجة.

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المشهد

المشهد

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تعليقات

  • أمن الحدود:
    2 أبريل، 2020 الساعة 1:42 ص
    أي بعثة إستكشافية في صحراء ليبيا أو تنقيب عن آثار سيكونون هدف تلقائي لأسلحة أمن الحدود ـ توجد أشياء ممنوع لمسها ولا توقظوها ـ يجب التعميم

    رد

  • أي بعثة إستكشافية في صحراء ليبيا أو تنقيب عن آثار سيكونون هدف تلقائي لأسلحة أمن الحدود ـ توجد أشياء ممنوع لمسها ولا توقظوها
    youtube.com/watch?v=PWFHPM2vIjU

    رد