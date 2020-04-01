طقس ليبيا: توقعات الاحوال الجوية والحرارة ليوم الخميس.. تقلبات ومنخفض صحراوي

وفقا لخبراء الارصاد في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا ليوم الخميس ان تشهد الاجواء تأثرها بمنخفض جوي صحراوي من المنتظر أن يعبر البلاد بداية من يوم الغد جالباً رياح جنوبية نشطة تثير الغبار والأتربة (خصوصاً بالدواخل) ومصحوبة بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة لتتجاوز 30 مئوية بعديد الجهات.

وبحسب التقارير فإن هذه التقلبات متمثلة في الحرارة المرتفعة والرياح النشطة تبدأ الخميس بالنصف الغربي من البلاد، وتصل الجمعة للمناطق الشرقية. ولا تدوم طويلاً حيث يتواصل تأثيرها ليوم واحد بالمناطق الشمالية الغربية والشرقية، ولمدة يومين بالخليج والوسط والجنوب.

ووفقا للتقارير ومع مرور هذا المنخفض قد تتهيئ الفرصة لهطول بعض الأمطار بالمناطق الساحلية الغربية والشرقية في بداية الأسبوع القادم مبدئياً وحسب التوقعات.

وبداية الأسبوع المقبل ستكون درجات الحرارة منخفضة أو مائلة للإنخفاض على أغلب مناطق ليبيا بسبب تحرك كتلة هوائية باردة من جنوب أوروبا.

درجات الحرارة المتوقعة بإذن الله:

المنطقة الغربية مابين 21°- 34° درجة

مناطق الوسط والجنوب مابين 25°- 36° درجة

المنطقة الشرقية والجبل الاخضر مابين 19°- 29° درجة.

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