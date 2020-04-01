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الوطني لمكافحة الأمراض يكشف مستجدات الحالة بشأن كورونا

تم النشر منذُ 21 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أصدر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، مساء الأربعاء، بيانا حول مستجدات حالة فيروس كورونا في البلاد.

وأفاد المجلس في بيانه رقم 24، بأن نتائج تحاليل الـ 5 عينات التي تسلمها المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز سالبة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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