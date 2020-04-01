الوطني لمكافحة الأمراض يكشف مستجدات الحالة بشأن كورونا

أصدر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، مساء الأربعاء، بيانا حول مستجدات حالة فيروس كورونا في البلاد.

وأفاد المجلس في بيانه رقم 24، بأن نتائج تحاليل الـ 5 عينات التي تسلمها المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز سالبة.