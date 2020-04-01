المركز الوطني لمكافحة الامراض يعلن نتائج 5 حالات اشتباه جديدة بفيروس كورونا

اعلن المركز الوطني لمكافحة الامراض في بيان صادر عنه في وقت متأخر، حول مستجدات فيروس كورونا المستجد ونتائج 5 حالات اشتباه بالاصابة بالفيروس في ليبيا.

وقال المركز في بيانه الذي حمل رقم 24، أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض تسلم 5 عينات لحالات اشتباه جديدة وكانت كافة نتائج التحاليل ( سالبة).

وكشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا عن إحصائية لعدد الحالات المسجلة من العينات التي تم فحصها وحالات الاشتباه والحجر والعزل الصحي، موضحاً أن عدد العينات التي تم فحصها بلغت 131 حالة وحالات الاشتباه 121 حالة.

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أن الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا 10 حالات من مدينتي طرابلس و مصراتة وحالات العزل الصحي 10 حالات، مشيراً إلى أن حالات الحجر الصحي بلغت 134 حالة، فيما لم تسجل حتى الآن أي حالات وفاة.

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