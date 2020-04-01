دورة تدريبية للأطقم الطبية على كيفية التعامل مع كورونا (صور)

تتواصل الدورة التدريبية للأطقم الطبية والطبية المساعدة والمتطوعين والمسعفين حول جائحة كورونا (كوفيد-19) وكيفية الوقاية من الفايروس الحامل لها .
يشارك في الدورة 40 متدربًا ومتدربة من هون، وودان، وسوكنة، والفقهاء، حيث تلقوا دروسًا ومحاضرات على كيفية إجراء الفحوصات الأولية، والتعامل مع الحالات المشتبه بها والمصابة.
ويتلقى المشاركون في الدورة إرشادات وتعليمات مشددة للتقيد بالإجراءات الواجب اتخاذها والاستعدادت لكل الاحتمالات حفاظًا على صحة الأطقم الطبية المشاركة في احتواء الوباء، في الأماكن المقرر التمركز فيها، وخصوصًا بوابات مداخل الجفرة.
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