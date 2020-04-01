دورة تدريبية للأطقم الطبية على كيفية التعامل مع كورونا (صور)

تتواصل الدورة التدريبية للأطقم الطبية والطبية المساعدة والمتطوعين والمسعفين حول جائحة كورونا (كوفيد-19) وكيفية الوقاية من الفايروس الحامل لها .

يشارك في الدورة 40 متدربًا ومتدربة من هون، وودان، وسوكنة، والفقهاء، حيث تلقوا دروسًا ومحاضرات على كيفية إجراء الفحوصات الأولية، والتعامل مع الحالات المشتبه بها والمصابة.