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تحويل مرتبات موظفي سرت إلى المصارف التجارية

تم النشر منذُ 20 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قال مراقب الخدمات  المالية بسرت عزالدين اسويسى، إن كافة حوافظ المرتبات للموظفيين بالقطاعات الحكومية والأجهزة بسرت تم تحويلها إلى المصارف التجارية العاملة بمنطقة سرت عن شهرى يناير وفبراير من العام الجارى 2020

وأوضح اسويسى، أن عدد الموظفيين الّين يتقاضون مرتباتهم  من مراقبة الخدمات المالية سرت بمختلف الأجهزة والقطاعات  اكثر من 13 ألف موظف وموظفة، وأن القيمة المالية للحوافظ الشهرية أكثر من 9 مليون دينار، لافتا إلى أن المراقبة تقوم حاليا  بالإعداد للتجهيز لشهر  مارس فور وصول  التغطية المالية.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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