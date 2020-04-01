مكافحة الأمراض: نتائج سالبة لخمس عينات اشتباه من كورونا

أخبار ليبيا24

قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الخميس إن المختبر المرجعي استلم خمس عينات وكانت نتائج كل العينات سالبة. وسجل المركز خلال الأيام الماضية عشر حالات مؤكدة مصابة بفيروس كورونا المستجد.

ونفى المركز في بيان يوم الأربعاء شفاء أي من الحالات العشرة بعد تداول نبأ بشأن تماثل أول حالة مؤكدة ف ليبيا للشفاء.

وقال المركز، إنه “ينفي ما يتداول عبر صفحات التواصل الاجتماعي بشأن شفاء أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد، ويوضح أن الحالة مستقرة من الناحية السريرية ومتواجدة داخل غرفة العزل بمستشفى الهضبة العام بطرابلس، ولا صحة للأنباء المتداولة عن مغادرته المشفى”.

وأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أن عينات الحالة الأولى نتائجها لازالت إيجابية، ما يعني عدم شفاء الحالة من المرض، مشيرًا إلى أن إعلان الشفاء لا يتم إلا بعد التأكد من سلبية العينات الخاصة بالحالة.

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