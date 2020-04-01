الحكومة الليبية تأذن لهيئة الكهرباء بإجراء عقدين لجلب معدات كهربائية لصالح الكفرة

أخبار ليبيا24

منحت الحكومة الليبية الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة الإذن بمباشرة إجراء تعاقدين منفصلين بطريق المناقصة المحدودة لتوريد معدات لصالح مدينة الكفرة تقدر قيمتهما الإجمالية بنحو 7 ملايين دينار ليبي.

وفي العقد الأول، أذنت الحكومة للهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بمباشرة إجراءات التعاقد بطريق المناقصة المحدودة لتوريد وتركيب مواد توزيع لتوصيلات المواطنين بمدينة الكفرة وفي حدود قيمة وقدرها 3 ملايين و810 ألف دينار ليبي، ويتم تسييل المبلغ حسب الجاهزية للدفع وبقرارات لاحقة تصدر عن مجلس الوزراء.

وفي العقد الثاني، أذنت الحكومة للهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بمباشرة إجراءات التعاقد بطريق المناقصة المحدودة لتوريد وتركيب عدد (7) بكجات، محطات جاهزة للكفرة، وذلك في حدود قيمة وقدرها مليوني دينار و879 ألفا، على أن يتم تسييل المبلغ كذلك حسب الجاهزية للدفع وبقرارات لاحقة تصدر عن مجلس الوزراء.

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