إغلاق منافذ الدخول بين مناطق بلدية الجفرة (صور)

شرعت الدوريات الامنية التابعة لمديرية امن الجفرة في اغلاق منافذ الدخول بين مناطق البلدية هون وودان وسوكنة وزلة والفقهاء من خلال بوابات تعمل على مدى اربعة وعشرين ساعة وذلك تطبيقا لحظر تنقل الاشخاص بين المدن ..

مصادر بمديرية أمن الجفرة قالت لـ “بوابة افريقيا الاخبارية” إنه لا يسمح بتنقل المواطنين بين المناطق المذكورة الا لظروف انسانية محددة او صحية وذلك حفاظا على سلامتهم ووقاية لهم من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)

وقال أحد أفراد الأمن المكلفين إنه يسمح للمسافرين إلى مناطق خارج الجفرة بالمرور وكذلك شاحنات نقل البضائع وصهاريج الوقود في حين يحظر لأي منهم بالبقاء أو الدخول لمناطق هون وودان وسوكنة وزلة والفقهاء .