«بركان الغضب» تعلن مصرع شخصين وإصابة ثالث في قصف على طريق المطار

أعلنت عملية «بركان الغضب» في وقت متأخر الأربعاء، تعرض منطقة طريق المطار إلى القصف ما أسفر عن «مصرع شخصين وإصابة آخر» إلى جانب «أضرار واسعة في منازل المواطنين».

وأتهمت «بركان الغضب» في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قوات القيادة العامة بتنفيذ الهجوم، لافتة إلى أن القتيلين هما محمد فتحي عياد ويبلغ 35 عامًا، وإبراهيم بلعيد إبرهيم ويبلغ 27 عامًا، فيما أُصيب محمد بدر البالغ 39 عامًا.

ولم يتثني لـ«بوابة الوسط» التأكد من صحة هذا المعلومات من مصدر مستقل.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا