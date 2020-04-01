لإفساح المجال لمكافحة فيروس كورونا.. غوتيريش: مبعوثا ليبيا واليمن يعملان بجدية لوقف القتال بالبلدين

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن مبعوثيه في ليبيا واليمن استيفاني ويليامز ومارتن غريفيث، يعملان بكل جدية مع الأطراف المعنية في كلا البلدين من أجل حثها على الالتزام بوعود وقف إطلاق النار لإفساح المجال لجهود مكافحة تفشي فيروس كورونا.

وأشار غوتيريش، خلال مؤتمر صحفي عقده عبر دائرة تلفزيونية مع الصحفيين بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، إلى أنه سبق وأطلق نداء دوليا بوقف الأعمال العدائية في العالم (لمواجهة الفيروس) وكانت هناك ردود إيجابية من العديد من الأطراف المعنية.

وحول خرق الأطراف المعنية في كل من اليمن وليبيا لوعود وقف إطلاق النار، أضاف غوتيريش: “أعتزم هذا الأسبوع أن أقدم تقريرا للمجتمع الدولي بشأن ما يجري.. لكن مبعوثي يعملان بكل جدية مع الأطراف في كلا البلدين من أجل تنفيذ وعودهما بوقف النار”.

وتابع غوتيريش قائلا: “للأسف هناك فرق بين أن تعلن تلك الأطراف استعدادها لوقف إطلاق النار وبين أن يكون هناك التزام حقيقي وفعلي على الأرض بذلك”.

وكان الأمين العام قد أعرب في اجتماع بمقر الأمم المتحدة الجمعة الماضي، عن أسفه لخرق الهدنة في ليبيا، رغم دعوته إلى ضرورة الوقف الفوري للصراعات في جميع أنحاء العالم، للتفرغ لمواجهة فيروس كورونا.

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