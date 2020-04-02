بالاسماء.. مقتل قيادات بارزة من قوات طرابلس ومصراتة خلال الاشتباكات الاخيرة

قال مصدر عسكري ليبي، الأربعاء، إن قادة مجموعات مسلحة في طرابلس ومصراتة الموالية للوفاق، قتلوا في الاشتباكات الدائرة مع الجيش الوطني.

ولفت المصدر في تصريحات اعلامية، إلى أن من بين هذه القيادات، نادر المهدي عصمان القيادي البارز من قوات مدينة الزاوية، قتل في الاشتباكات ضد الجيش الوطني الليبي في محور مشروع الهضبة.

وأوضح المصدر أن “عصمان آمر سرية (محمد حمزة) بفرقة الإسناد الأولي التابعة للقيادي السابق في الجماعة الليبية المقاتلة فرع تنظيم القاعدة أبوعبيدة الزاوي”، وفقا للمصدر.

ويؤكد المصدر مقتل قيادي آخر معروف بـ”الشيخ”، و3 من عناصر قوات مصراتة جراء قصف طيران الجيش الليبي لتمركزاتهم بمنطقة أبوقرين الأربعاء، وهم: خليل العريق، وعبدالكريم السيوي، وعلي بلقاسم كرواد، وأسر عدد من المرتزقة السوريين التركمان الموالين لتركيا.

وتابع أن الجيش الليبي عثر على مجموعة جثامين في أحد المواقع التي فرت منها قوات غنيوة الككلي قرب رابش بوسليم، يعتقد أن من بينهم القيادي البارز علي الغراري –قائد محور أبوسليم، والمقرب من غنيوة الككلي.

وتشهد محاور القتال جنوبي طرابلس وجنوب مدينة مصراتة وغربي سرت، معارك طاحنة بين قوات الجيش الليبي وقوات الوفاق على الرغم من الهدنة الانسانية المعلنة مؤخراً والهدنة الدولية التي اتفق عليها منتصف شهر يناير بين الطرفين وبوساطة روسية.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي