اخبار ليبيا الان

البلدي البوانيس يناقش تأخير الفصل المالي والإداري بقطاع التعليم

تم النشر منذُ 19 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد المجلس البلدي البوانيس، اجتماعا موسعا، بحضور رئيس لجنة التعليم والشباب والتنمية بالبلدية أسماء السيد صالح وعضو المجلس علي عبد الدائم لفنيك ومراقب تعليم البوانيس مصطفى بشير اقدوره وعدد من مدراء المكاتب والإدارات التابعة لتعليم البوانيس.

وناقش الاجتماع، تأخير الإجراءات المتعلقة بالفصل المالي والإداري بمراقبة تعليم البوانيس عن مراقبة تعليم سبها، الأمر الذي قد يترتب عليه تأخير في صرف المرتبات والعلاوات خلال الفترة القادمة.

واستعرض الاجتماع الموسع، المراسلات الصادرة عن المراقبة بالخصوص، كما تم في نهاية الاجتماع، الاتفاق على إعداد مذكرة تفصيلية وعرضها على المجلس البلدي البوانيس ومتابعتها مع مدير مكتب المالية البوانيس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك