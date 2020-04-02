البلدي البوانيس يناقش تأخير الفصل المالي والإداري بقطاع التعليم

عقد المجلس البلدي البوانيس، اجتماعا موسعا، بحضور رئيس لجنة التعليم والشباب والتنمية بالبلدية أسماء السيد صالح وعضو المجلس علي عبد الدائم لفنيك ومراقب تعليم البوانيس مصطفى بشير اقدوره وعدد من مدراء المكاتب والإدارات التابعة لتعليم البوانيس.

وناقش الاجتماع، تأخير الإجراءات المتعلقة بالفصل المالي والإداري بمراقبة تعليم البوانيس عن مراقبة تعليم سبها، الأمر الذي قد يترتب عليه تأخير في صرف المرتبات والعلاوات خلال الفترة القادمة.

واستعرض الاجتماع الموسع، المراسلات الصادرة عن المراقبة بالخصوص، كما تم في نهاية الاجتماع، الاتفاق على إعداد مذكرة تفصيلية وعرضها على المجلس البلدي البوانيس ومتابعتها مع مدير مكتب المالية البوانيس.

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