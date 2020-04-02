الخدمات الصحية بمدينة البيضاء تنظم حلقة نقاش حول كورونا

نظمت إدارة خدمات الشؤون الصحية بمدينة البيضاء، حلقة نقاش بمقر مركز الرصد الأولي والاستجابة السريعة لمكافحة فيروس كورونا، حول آخر المستجدات على المستوى العالمي والمحلي، وطرق الوقاية المتّبعة عالمياً للعناصر الطبية و الطبية المساعدة.

وقدّم حلقة النقاش، منسق منظمة الصحة العالمية بالمنطقة الشرقية الدكتور عبد العزيز الحلافي، وعضو الرصد والتقصي الدكتور فرج الصابر، بحضور المجموعة الأولى للرصد الأولي والاستجابة السريعة بالمركز.

أشارت إدارة خدمات الشؤون الصحية بمدينة البيضاء، أنها ستنظم حلقات نقاش أخرى خلال الأيام القادمة، لمتابعة مستجدات فيروس كورونا وطرق الوقاية منه.

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