لجنة مكافحة كورونا تناقش خطة مركز دعم القرار بالقيادة العامة لإدارة الأزمة

عقدت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا المشكلة بقرار القائد العام للجيش اجتماعا، الأربعاء، برئاسة رئيس الأركان العامة عبدالرازق الناظوري، وعضوية وزير الداخلية إبراهيم بوشناف، ووزير الصحة سعد عقوب.

والتقت اللجنة بفريق الخبراء التابع لمركز دعم القرار بالقيادة العامة، للاطلاع على خطة العمل الموضوعة من قبل المركز خلال الأزمة، بحضور كل من رئيس اللجنة الاستشارية الطبية للجنة العليا ونائب رئيس اللجنة، وعدد من المستشارين.

وبحسب مكتب الإعلام الأمني، قدم رئيس المركز أحمد العبود فريق الخبراء بالمركز للجنة، والذي بدوره قدم عرضا مرئيا للخطة وأهدافها وآليات تنفيذها على المدى القصير والطويل، وتهدف للاستفادة من اللجان الفرعية في إدارة الأزمة بالاعتماد على التقنية لضمان آليات تواصل اللجنة العليا بهذه اللجان الفرعية تحت أي ظرف.