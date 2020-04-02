هذه حقيقة فتح منفذ امساعد البري

قال الناطق باسم لجنة الطوارئ، إنه تم، الأربعاء، دخول عائلة أحد المتوفين، الذي وصل جثمانه منذ أيام، حيث مُنعت زوجته وابنته وابنه في السابق من الدخول من منفذ امساعد، قبل أن يسمح لهم بالدخول بعد تخصيص استراحة القذافي بمنطقة الطرق السريعة كمقر للحجر بالتنسيق مع اللجنة العليا.

وحول ما تم تداوله من أنباء حول فتح المنفذ لإحدى الشخصيات، أفادت لجنة الطوارئ، بأن الشخص المقصود هو قريب لأحد أعضاء مجلس النواب، وأنه متواجد داخل المنفذ حاليا، ولم يسمح له بالخروج، في انتظار تعليمات اللجنة العليا للوباء.

وبشأن العائلات العالقة في جمهورية مصر العربية، أوضح أنه تم الاتفاق حل المشكلة بتخصيص أماكن حجر صحي لهم في مديريات الأمن، وسيتم السماح لهم بالدخول خلال الأيام القادمة.

وأشار إلى أنه قد سُمح لسائقي شاحنات بالدخول بعد منعهم سابقا، حيث تم نقلهم للحجر الصحي بنفس المكان المحدد سابقا، بمنطقة الطرق السريعة.