“مراقبة المالية” في طرابلس يعتمد الصكوك الممولة من الخزانة العامة

اعتمد مكتب مراقبة الخدمات المالية في مدينة طرابلس صكوك العاملين في قطاعات الدولة والممولة مرتباتهم من الخزانة العامة.

و وفقا للإعلان الذي نشرته وزارة العمل في حكومة الوفاق عبر الحساب الرسمي بموقع فيسبوك فإن الاعتماد جاء عن شهري يناير وفبراير ليشمل أيضا فائض الملاكات الوظيفية على أن تحال كافة المعاملات للمصارف التجارية يوم الأحد المقبل.

وكان مكاتب العمل بالمناطق قد أحالت اليومين الماضيين مرتبات فائض الملاكات الوظيفية عن شهري يناير وفبراير إلى المصارف وفقا لمدير إدارة متابعة المكاتب والتأهيل بالمناطق التابعة لوزارة العمل زهير محمد.

وأشار زهير إلى أن المرتبات المحالة من وزارة المالية عبر مراقبات الخدمات المالية بالبلديات شملت مرتبات فائض الملاكات الوظيفية عن الدفعات الأولى والثانية والثالثة بالإضافة إلى الرابعة والخامسة.

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