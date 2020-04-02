عن مطالبات إيقاف ميزانية البلديات.. الشحومي: مزايدات فارغة

أعرب الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي، عن انتقاداته للدعوات المطالبة بإيقاف صرف ميزانية مواجهة الوباء المخصصة من المجلس الرئاسي لبلديات المنطقة الشرقية والجنوبية.

وقال الشحومي، “سياسات عامة في وقت الأزمات على الطريقة الليبية، الصين وروسيا ترسل مساعدات وأطقم طبية لمجابهة وباء كورونا في إيطاليا وامريكا وحتى الصومال أرسلت إلى إيطاليا التي استعمرتهم سابقا فريقا طبيا للمساعدة”.

وأضاف الشحومي، “نحن في ليبيا يخرج علينا مدير مكتب دعم السياسات العامة ويطالب بأن يوقف صرف ميزانية مواجهة الوباء المخصصة من المجلس الرئاسي لبلديات المنطقة الشرقية والجنوبية، تحت أي سياسة عامة وأي منطق يندرج ذلك؟ ليست سوى مزايدات فارغة”، على حد تعبيره.