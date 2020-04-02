المفوضية الأوروبية: العمل بشأن تنظيم عملية “إيريني” العسكرية لمنع تدفق السلاح إلى ليبيا لايزال جارياً

ليبيا – صرح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو بأن العمل بشأن تنظيم عملية “إيريني” الأوروبية لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا والتي أطلقت أمس لايزال جارياً.

ستانو ووفقاً لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية أمس الأربعاء قال:” بعد إطلاق العملية إيريني فإن الخطوة الفورية الأولى هي تنظيم العملية”،مشيراً إلى أن هذا موضوع يجب مناقشته في المؤتمر التنظيمي الأول الذي بدأ بعد ظهر أمس ومازال مستمرا.

وذكر ستانو أن الدول الأعضاء تعهدت بإلتزامات فيما يتعلق بالمساهمات الخاصة بالسفن والموظفين والعمل مستمر .

وبشأن إنقاذ المهاجرين وإنزالهم قال ستانو:” إن ولاية إيريني هي مراقبة وتعزيز حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا والبحث والإنقاذ ليس جزءًا من ولايتها”.

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