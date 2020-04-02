“مالية الوفاق” تبحث آلية توفير مستلزمات ذوي الإعاقة

بحث مدير إدارة الخزانة في وزارة المالية التابعة لحكومة الوفاق الأزهر كشير مع رئيس هيئة التضامن الاجتماعي مصطفى الجعيبي آلية تحسين الخدمات وتوفير المستلزمات للأشخاص ذوي الإعاقة.

ونوقش في الاجتماع الذي عقد أمس الأربعاء بطرابلس وحضره مدراء الإدارات من الطرفين كيفية الاستفادة من القيمة المالية البالغة 25 مليون دينار والتي ستحيلها الوزارة لحساب الهيئة لخدمة كافة الفئات المسجلين بالضمان الاجتماعي، كما ناقش الطرفان الإجراءات اللازم اتخاذها في إطار الحد من انتشار عدوى فيروس كورونا.

وكان كشير قد عقد قبل أيام اجتماعا مطولا مع وزير المالية فرج بومطاري و وكيل الوزارة لشؤون الميزانية أبوبكر الجفال ومدير إدارة الميزانية وجدي أحمد لبحث آليات تنفيذ الترتيبات المالية للعام الجاري وتأخر مصرف ليبيا المركزي في تنفيذ أذونات صرف مرتبات القطاع العام.

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