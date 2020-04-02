مدير أمن سلوق قمينس يتابع سير العمل بالمديرية

عقد بمركز شرطة جردينة، خلال اليومين الماضيين، اجتماع موسع ضم رؤساء الأقسام والمراكز بالمديرية برئاسة مدير أمن سلوق قمينس جلال اهويدي ومعاونيه.

وتم خلال الاجتماع، مناقشة العديد المواضيع أهمها إمكانية توفير بعض الاحتياجات المهمه لتذليل الصعاب أمام رجل الأمن من أجل القيام بالواجب الأمني بصورة الحضارية والمطلوبه داخل اختصاص مديرية الأمن.

وقال مدير أمن سلوق قمينس، “نحن نشد علي جهود المبذولة والتي لاتزال تُبذل من قبل وزير الداخلية من أجل الرقي بالأجهزة الأمنية”.