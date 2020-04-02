ستانو يؤكد تواصل المشاورات حول عملية إيريني

كشف المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، عن تواصل المشاورات بين الدول الأعضاء لتحديد مساهماتها في عملية إيريني، الخاصة بمراقبة تنفيذ قرار الأمم المتحدة 2292 لعام 2016، القاضي بحظر توريد السلاح لليبيا.

وأكد ستانو، في تصريحات صحافية، أنه تم تشكيل مجموعة عمل تسعى لوضع اللمسات الأخيرة على المهمة من ناحية مساهمات الدول وآليات التشغيل، مشيرا إلى أن البعثة ستضطلع أساساً بمهمة مراقبة تنفيذ القرار الأممي بالإضافة إلى مهام أخرى ثانوية لا يشكل البحث والإنقاذ في المتوسط جزءاً منها.