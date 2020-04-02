المداغي في جولة تفقدية بطرابلس لمتابعة الدوريات الأمنية

قام مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية ورئيس الغرفة الرئيسية لإدارة الأزمة لمكافحة فايروس كورونا المستجد محمد المداغي، مساء أمس الأربعاء، بجولة داخل العاصمة طرابلس للوقوف على سير العمل بالدوريات والتمركزات الأمنية داخل العاصمة, ومتابعة عملها وفق الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية لمكافحة وباء فايروس كورونا المستجد.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق، أن الجولة شملت زيارة لبلدية جنزور, وبلدية الجفارة, كما عقد على هامش الزيارة اجتماع بمقر مديرية أمن الجفارة بمنطقة السهلة, تم خلاله استعراض آخر المستجدات حول الأوضاع الأمنية داخل المنطقة, ومناقشة الخطة الأمنية التي وضعتها مديرية أمن الجفارة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية بالمنطقة, لاتخاذ كافة التدابير الأمنية والصحية والتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالدولة.