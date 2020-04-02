اخبار ليبيا الان

محرضًا الرئاسي للامتناع عن دفع رواتب معارضيه.. السباعي: هل يدفع الأسد مرتبات المعارضة السورية؟

تم النشر منذُ ساعة واحدة
تعليقات
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال العضو المُقاطع لمجلس النواب، المدعو علي السباعي، إن “المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق يزعم والقائلون بقوله، بأنه توافقي، وجاء لليبيين كلهم على اختلاف مشاربهم، وبالتالي، فالرئاسي، مُلزم بدفع كل الالتزامات المالية لكل الليبيين، حفتر وجنوده وبلدياته وهلم جرا”.

السباعي أضاف، في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “ما صفة هذا المواطن الليبي التي جاءت حكومة الوفاق لخدمته؟ هل المواطن الذي يخرج على حكومة الوفاق، ويحشد عليها مجموعة من الليبيين لمحاربتها، ويتنكر لها، ولا يعترف بها، ويحشد لها كل الإمكانيات لإسقاطها، ويحارب جيشها، ويقتل مواطنيها، ويهدم بيوتهم، ويهجرهم…إلخ؟”.

وتابع “هل هذا المواطن ملزمة حكومة الوفاق بدفع مرتبه وكل الالتزامات المالية التي عليه؟ فليس أمامنا إلا أحد جوابين لا ثالث لهما؛ الجواب الأول : نعم، حكومة الوفاق ملزمة بدفع مرتب من هذا صفته، فإن قلتم بهذا القول، قلنا لكم، أتحداكم أن تأتوني بحكومة واحدة في العالم تفعل فعلكم هذا، ها هي الحكومات الغربية والشرقية (جيبولوا واحد دار زي هبالكم هذا!)”.

وواصل “هل لك أن تتصور مثلاً أن بشار الأسد يدفع في مرتبات المعارضة السورية؟!، ولك أن تتأمل النفاق الغربي، هنا يطلبون من الرئاسي دفع مرتبات جنود حفتر، وفي حالة بشار يغضون الطرف!”.

وأردف “الجواب الثاني: لا، غير ملزمة بدفع رواتب المتمردين على الدولة، بل يجب قطع كل الموارد المالية عليهم ومحاربتهم حتى يخضعوا لسلطان الدولة.. باهي، تقدر تسأل الرئاسي ليش يدفع في كل مرتبات المتمردين والخارجين عن القانون؟ وليردّها عليّ إن استطاع”.

واختتم “دعوى التوافق انتقائية، ولا تشمل كل الليبيين، بل هناك تيار فبرايري تم إقصاءه بالكامل، وهذه قضية يعرفها القاصي والدّاني، وليست موضوع النقاش الآن”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • هل يعلم هذا المخلوق أن حكومه مكونه من عملاء تسمي زورا وبهتانا بحكومة الوفاق بل هي كذبه كبيره ان يدعي أحد أن الليبيين توافقوا عليها في الصخيرات بل هي فرضت من ليّون اذا هي آتيه باراده خارجيه وليس لليبيين دور في قيامها تم أنشاء هذه الحكومه لترعي مصالح الشركات الغربيه في ليبيا ليس إلا وطالما هي صنيعه أجنبيه فمعني ذلك هي باطله بمنظور الليبيين الشرفاء ومن اعترضوا عليها وباتوا يحاربوها هم الذين علي صح ولابد من حكومه ليبيه تُشْكّل بإرادة الليبيين وأن طال النضال

    رد

    • الاخوان مثل اليهود الصهاينة فى معاملاتهم العنصرية البعيدة عن الاسلام ورسالته السامية رحمة للعالمين فقلوبهم كالحجارة او اشد قسوة ولما لا وهم يعبدون السلطة والمال من دون الله ومايقوله هذا المجرم ويتخذ من بشار الاسد مثلا اعلى له بدلا من رسول الله واصحابه الكرام لهو دليل واضح ان الاخوان منافقون بادلة من القرآن والسنة فلو راينا ما يفعله هذا المنافق يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف قال تعالى :
      الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝ وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ [التوبة:67-68].
      وفى السنة المطهرة تنطق صفات المنافق خالصة على هذا الاخوانى الحقير
      ربع من كن فيه كان منافقا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «أربع من كن فيه كان منافقا، ومن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر» خرجه البخاري ومسلم اما
      المسلم الحق فيتصف بصفات المشير الذى يطبقها فى المناطق التى يدخلها الجيش سلميا كما فى زليطن والجميل وغيرها عملا بقوله
      تعالى :
      {وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ * وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ } [فصلت 34 – 35]

      رد

  • وهل تدرى ياحمار يامتخلف ان مياه الشرب فى طرابلس تاتى من الجنوب حيث يسيطر الجيش الوطنى وهل تدرى ياحمار ان الليبين يدفعون ضريبة تذهب تذهب لما يسمى الرئاسى المرفوض من الشعب وهو مغتصب للسلطة اصلا بينما الجيش الوطنى مكلف من نواب الشعب بمحاربة الارهاب ولولا المجتمع الدولى المنافق لكانت الحكومة الشرعية التى نالت ثقة مجلس النواب هى من تتولى الانفاق على الشعب الليبى من اموال النفط والحمد لله ان العالم سيتغير بعد معركة الكورونا ويراجع نفسه ويعيد الحقوق لاصحابها ووقتها تدخلوا السجون ياخوان ياكلاب

    رد

  • ان لم تستحي فقل ماشئت..فامثال النعاجي ليس اهل افعال… ومن عملاء قطر وتركيا ياتي الجديد…يكفي انك عميل في نظر الشعب الليبي وخائن ..وكفى

    رد

  • هذا دليل واضح ان الاخوان منافقون بادلة من القرآن والسنة فلو راينا ما يفعله هذا المنافق يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف قال تعالى :
    الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝ وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ [التوبة:67-68].
    وفى السنة المطهرة تنطق صفات المنافق خالصة على هذا الاخوانى الحقير
    ربع من كن فيه كان منافقا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «أربع من كن فيه كان منافقا، ومن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر» خرجه البخاري ومسلم اما
    المسلم الحق فيتصف بصفات المشير الذى يطبقها فى المناطق التى يدخلها الجيش سلميا كما فى زليطن والجميل وغيرها عملا بقوله
    تعالى :
    {وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ * وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ } [فصلت 34 – 35]

    رد