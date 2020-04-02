الجامعة العربية تبحث مع ويليامز سبل تفعيل نشاط لجنة المتابعة الدولية لليبيا المنبثقة عن مؤتمر برلين

ليبيا – أجرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مشاورات مع قيادة بعثة الدعم الأممية في ليبيا في سياق علاقة التعاون القائمة بين الجامعة والأمم المتحدة لدعم جهود السلام في ليبيا وكذا التحضير لتفعيل نشاط لجنة المتابعة الدولية لليبيا المنبثقة عن عملية برلين والتي ستعقد أولى اجتماعاتها على مستوى كبار المسئولين اليوم الخميس.

مصدر مسئول بالأمانة العامة صرح أن حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية أجرى لقاء أمس الأربعاء عبر الفيديو كونفرانس مع ستيفاني وليامز رئيسة بعثة الدعم الأممية في ليبيا بالإنابة تناولا خلاله مجمل الترتيبات لعقد الاجتماع المرتقب للجنة المتابعة الدولية والذي سيتم من خلال الدائرة التليفزيونية المغلقة وأهمية خروج اللجنة برسالة واضحة وقوية تجدد المطالبة بوقف العمليات العسكرية القائمة بين قوات حكومة الوفاق وقوات الجيش الوطني الالتزام بالهدنة الإنسانية التي تسمح بتركيز الجهود الوطنية الليبية على مواجهة مخاطر تفشي فيروس كورونا في البلاد.

كما تشاور الجانبان حول مجمل التطورات على الساحة الليبية والحاجة إلى تعظيم الجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار بين طرفي الصراع وتشجيع الأطراف الليبية على مواصلة انخراطها في مسارات التسوية الثلاثة الأمنية والسياسية والاقتصادية التي ترعاها الأمم المتحدةوذلك إلى جانب الدور المنتظر من لجنة المتابعة الدولية دعماً لهذه المسيرة وتفعيلاً لمخرجات قمة برلين وعلى رأسها تأمين الالتزام الكامل بحظر السلاح المفروض على ليبيا والتوقف عن كافة التدخلات الخارجية في الشأن الليبي وفق القرارات ذات الصلة لمجلس الأمن.

يُشار إلى أن الأطراف المشاركة في عملية برلين كانت قد توافقت على إسناد رئاسة لجنة المتابعة الدولية إلى إيطاليا خلال شهر مارس الماضي وإلى الجامعة العربية خلال شهر أبريل الجاري،ثم إلى الإتحاد الأوروبي خلال شهر مايو القادم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية