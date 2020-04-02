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مجلس الأمن: مستعدون لعقد جلسة طارئة حول ليبيا حال تلقينا طلباً بذلك

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أبدى رئيس مجلس الأمن السفير الدومينيكاني خوزيه سينجر أمس الأربعاء استعداده إلى عقد جلسة طارئة حول الأوضاع في ليبيا حال تلقى طلباً بذلك من أحد الأعضاء.

جاء ذلك رداً على سؤال صحفي بشأن الاشتباكات العسكرية الدائرة حاليا في ليبيا بحسب وكالة “الأناضول” التركية.

وأوضح سينجر في مؤتمر صحفي عقده عبر دائرة تليفزيونية مغلقة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك أنه لم يتلق أَي طلب رسمي لطرح التطورات في ليبيا للمناقشة علي طاولة المجلس.

وأضاف: “في حالة تلقينا طلباً رسمياً من إحدى الدول الأعضاء بالمجلس بعقد جلسة فسنستجيب له”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • ميلشيات السراج وحفتر والطالحب القذافي
    بناءاً خطة المجلس الماسوني العالمي قام بتكليف ميلشيا السراج وحفتر والطالحب بليبيابتدمير وتهجير الليبيين من العاصمة لتفريغها لليهود برعاية سيف الاسلام واحمد وكلابهم في فبراير والكرامة باستمكال “أ” لمشروع ليبيا الغد لتدمير منازل المدنيين في الهضبة … ابوسليم … طريق السور … باب بن غشير … راس حسن … سوق الجمعة … تاجوراء … سيدي خليفة من أجل كسب الرآي العالمي ودعم اسرائيلي والدولي بالاسلحة والمستشارين على قتل وقصف المدنيين تمت بموافقة المجلس الأمن الدولي على الأحياء المدنية … قوانين الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي .. أنتهت صلاحية قرارات مجلس الامن لحماية المدنيين عام 2011 م؟؟… أنتهت صلاحية قرارات جينف لحماية المدنيين عام 2011م ؟؟… أنتهت صلاحية منظمات حقوق الانسان التي تصرخ بحماية المدنيين عام 2011م.؟… أنتهت صلاحية قرارات الامم المتحدة لحماية المدنيين ..؟؟… أصبحت هذه القوانين غير صالحة لسنة 2020م ومابعده في اليمن وليبيا وسوريا والعراق ..؟؟… قوانين حماية المدنينين أنتهت صلاحيته عام 2011م ..؟؟… قوانين حماية المدنيين غير صالحة لاستعمال لسنة 2020 ومابعدها ضد عصابات الماسونية والصهيونية .؟؟.
    ومايحدث في العاصمة طرابلس خاصة وليبيا عامة ضد المدنيين يتم بتعليمات الامم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ودول الصناعية الكبرى دائمة العضوية بمجلس الأمن الدلي من أجل تفريغ العاصمة من سكانها بنفس الطريقة الصهيونية الماسونة التي قامت بها ضد الشعب الفلسطيني عام 1948م التي قامت بها العصابات الصهيونية .؟.. وعمليات قصف المدنيين تتم بأشراف بريطاني – أمريكي – أسرائيلي وكلابهم الصهيونية من عام 1969 حتى 2020م من أجل تهجير سكان العاصمة وتحويلها إلى خراب بموافقة مجلس الامن والامم المتحدة سيتم كشفها بجميع الوثائق للخطة الصيونية التي يقودها سيف الاسلام وكلاب ليبيا الغد في الشرق والغرب والجنوب من عام 2011م.

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