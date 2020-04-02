وليامز : مواجهة كورونا أولويتنا حالياً

العنوان_ليبيا

قالت رئيسة بعثة الدعم الأممية في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، إن الأولوية القصوى للبعثة الآن هي وقف القتال وتفعيل الهدنة الإنسانية من أجل التركيز على محاربة انتشار فيروس كورونا.

ويليامز حذرت، في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط، من استمرار القتال في ظل انتشار فيروس كورونا، الأمر الذي سيكون له آثار مدمرة على ليبيا.

وأكدت أن البعثة الأممية ملتزمة بالمضي قدماً في المسارات الثلاثة، بناءً على ملحق تنفيذ خلاصات مؤتمر برلين، وهي المسار العسكري (5+5)، والمسار الاقتصادي، والمسار السياسي، الذي انطلق أواخر شهر فبراير الماضي.

وتابعت أن هذه المسارات هي خطة العمل، التي نسير عليها ونأمل المضي قدماً فيها، مستدركة “نواجه الآن تحديا كبيرا يكمن في كيفية عقد اجتماعات تفرضها جائحة (كوفيد – 19)، وغيرها من التحديات الأخرى، لكننا نسعى إلى التعامل مع هذه التحديات من أجل المضي قدماً في هذه المسارات”.

واعترف رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، باختراق الهدنة الإنسانية التي دعت لها عدة دول للتركيز على دعم جهود مكافحة وباء كورونا، حيث زعم أن “عاصفة السلام” التي انطلقت الأربعاء قبل الماضي هي رد اعتبار لضحايا عمليات من أسماهم “المليشيات الإرهابية المعتدية” ومن معها من مرتزقة إرهابيين، مضيفا: “سنرد وبقوة على مصادر أي عدوان يقع علينا”.

وفشلت العملية العسكرية التي أطلقها السراج، حيث قال آمر منطقة الزاوية العسكرية، اللواء ركن عبدالله نورالدين الهمالي، إن ما تسمى بمليشيات جويلي والوفاق، المدعومة بالمرتزقة العثمانيين، ومن سوريا وتشاد ومن الدول الإفريقية، حاولت السيطرة على قاعدة الوطية لكن فشل الهجوم وتمكنا من ردهم .