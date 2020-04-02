لجنة مكافحة كورونا بنغازي تبحث مع مسؤولي المركزي ومدراء المصارف آليات صرف مرتبات المواطنين

ليبيا – التقت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا أمس الأربعاء بمسؤولي مصرف ليبيا المركزي ومدراء المصارف التجارية العاملة وذلك لبحث تدفق السيولة النقدية للمواطنين خلال هذه الأيام.

مسؤولي المصارف قدموا وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لوزارة الداخلية تصورهم لإدارة الأزمة مؤكدين أن السيولة النقدية سيتم تسييلها للمواطنين خلال أيام.

وأكدت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا أنها لم تصدر أية تعليمات بعدم تداول الأوراق و العملات النقدية.

كما شددت على ضرورة تسييل السيولة للمواطنين تحسباً لأي تصعيد في إجراءات فرض حظر التجول للوقاية من وباء كورونا.

وأصدرت اللجنة تعليماتها المشددة للجيش والشرطة بتأمين المصارف خلال عملية توزيع السيولة، مشددين على ضرورة فرض مسافات بين المواطنين خلال استلام مرتباتهم من المصارف.

ودعت اللجنة المواطنين التعاون مع كافة المصارف ورجال الجيش والشرطة الذين سيقومون بتنظيم العملية، لافتين إلى إمكانية استخدام التداول الالكتروني قدر الإمكان.

إلى ذلك، أعلن مسؤول مدير عام جناح الرقابة المصرفية بمصرف ليبيا المركزي الدكتور إدريس الأحيمر، أن المصرف المركزي سيحيل المخصصات النقدية للمصارف التجارية لصرف مرتبات المواطنين، مؤكداً أن مبلغ 300 مليون لإدارة الأزمة تمت إحالته لحساب رئاسة مجلس الوزراء للصرف منه بموجب القانون وأن اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا لم يحال لها من المصرف أي مبلغ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية