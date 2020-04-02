العباني: إعلان الطوارئ قد يكون أكثر واقعية

دعا عضو مجلس النواب، محمد عامر العباني، من وصفهم بـ “نواب الأمة” إلى إعلان حالة الطوارئ في البلاد، وتفويض القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية.

وقال العباني، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “نواب الأمة الأفاضل، أحييكم تحية الوطن وَأستصرخكم، بالقول: الأمر جد خطير، التفكير في إعلان حالة الطوارئ وتفويض القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، قد يكون أكثر واقعية، في ظل استشراء الفساد وترهل السلطة التنفيذية، وعدم جدواها وقدرتها على مواجهة الجائحة، كلنا في مركب واحد، والمركب يجنح، المطلوب جدية المواقف، يا أعضاء السلطة الشرعية المنتخبة، أستغيث مع وطني”، بحسب تعبيره.