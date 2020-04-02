“مكافحة الأمراض” يفتقد احترافية التعامل مع تفاصيل إصابات كورونا

عشر حالات مصابة بفيروس كورونا في ليبيا عدد يوصف بالبسيط مقارنة بدول الجوار وباقي دول العالم لكن الأجهزة الرسمية لا تتعامل بقدر كبير من الاحترافية مع المرض.

رواسب اجتماعية ألقت بظلالها على الأزمة فتعامل مركز الأمراض مع الشارع ليس على قدر المشكلة فلا مؤتمرات صحفية يومية لتبيان الحالات وتفاصيلها ويكتفي المركز بمنشور على صفحته في الفيسبوك وقد يفتقر أحيانا للبيانات الكاملة.

الحالتان الأخيرتان التي أعلن عنهما المركز لم يكشف عن مكانهما وهو أمر غير مبرر ويفتح المجال أمام ارتفاع أعداد المصابين فلا بد من معرفة مكان إقامة الحالات المرصودة للتعامل بشكل عاجل مع المخالطين لها وعزلهم.

إخفاء مكان إقامة الحالتين يلفه الغموض ولا بد أن يتم التعامل مع المرض بشكل جدي فهو ليس وصمة عار وينبغي التعامل مع الأمر بصرامة أكبر.

مؤتمرات صحفية يومية لوزراء الصحة في الدول لتبيان الحالة الوبائية بشكل مفصل وللإجابة عن تساؤلات الناس لقطع الطريق أمام الشائعات وإحاطة الرأي العام بتطورات الأوضاع الطبية لكنها في ليبيا باتت أضغاث أحلام وأماني صعبة المنال.

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