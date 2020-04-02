صيانة محطة كهرباء في الأصابعة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، صيانة محطة كهرباء في منطقة الأصابعة.

ونفذت فرقة الصيانة بدائرة توزيع الأصابعة أعمال استبدال وحدة حلقية بالمحطة، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وتتواصل جهود فرق الشركة بجميع البلديات لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية أو إصلاح الأعطال، إذ تمكنت فرق الصيانة بإدارة توزيع كهرباء درنة، أمس الأربعاء، من صيانة لكابل ضغط منخفض في منطقة المغار، تعرض لأضرار بسبب أعمال حفر قام بها مواطن، إضافة إلى معالجة ماس كهربائي في محطة تحويل المدرية.

والإثنين الماضي، أطلقت الشركة ت حذيرا من أعمال حفر جارية بين برجي ضغط عالي في منطقة المطرد غرب الزاوية، مؤكدة أنها قد تؤدي إلى سقوطهما، كما خاطبت عميد بلدية الزاوية الغربية من أجل التدخل العاجل لإيقاف الحفر.

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