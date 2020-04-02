الطيران التركي المسير يستهدف جنوب بني وليد (فيديو)

شن الطيران التركي المسير، اليوم الخميس، ثلاث ضربات جوية على عدد من الأهداف المتفرقة جنوب مدينة بني وليد.

وأفادت المصادر، أن الضربة الأولى استهدفت حاوية ذخيرة جهة مغطولة جنوب تينيناي مما أدى لتدميرها ونجاة السائق، فيما استهدفت الضربة الثانية عدد 2سيارة كنتر تحمل ذخيرة، لم تنفجر ولكن إصيب سائقها، واستهدفت الضربة الثالثة حاوية ذخيرة محمولة أسفرت عن إصابتها إصابة طفيفة ولم تنفجر، لافتة إلى أنه لا صحة للأنباء المتداولة عن إصابتها بقاذف ار بي جي.

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هذا وتحاول قوات الوفاق استعمال الطيران التركي المسير لقطع وصول الإمدادات إلى الجيش الليبي في جنوب العاصمة طرابلس، وهو ما أكده المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب التابعة لقوات الوفاق، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث أعلن صباح اليوم أن سلاح الجو التابع للوفاق، استهدف ثلاث شاحنات جنوب بني وليد كانت في طريقها لدعم قوات الجيش جنوب طرابلس.