الارصاد توضح توقعـات الاحوال الجوية لثلاثة أيام حتى الجمعة.. تقلبات ومنخفض سريع

توقع خبراء المركز الوطني للارصاد الجوية أن تشهد الاجواء في ليبيا تقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة بسبب منخفض جوي سريع يؤثر على مناطق غرب البلاد اليوم

وبحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، فمن المتوقع أن بشمل تأثير هذا المنخفض مناطق وسط وشرق البلاد غدا الجمعة، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.

وفيما يلي تفاصيل النشرة الجوية:

رأس جدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء قليلة السحب تتكاثر مساء غد ويوم السبت مع احتمال هطول أمطار متفرقة خصوصا على المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، خصوصا على الدواخل تسبب في إثارة الأتربة والرمال، مما قد يسبب هبوط الرؤية الأفقية، وتتحول مساء غد ويوم السبت شمالية غربية إلى شمالية شرقية مع تحسن الرؤية، وتتراوح درجات الحرارة القصوى ين 26 و31 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا.

الخليج – سهل بنغازي حتى مساعد – الواحات – مرادة

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم السبت، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، معتدلة السراعة وتنشط غدا لتسبب إثارة الأتربة والرمال مما قد يسبب هبوط الرؤية، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و25 درجة مئوية على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، وبين 26 و30 درجة مئوية على الدواخل، وتسجل ارتفاعا غدا وانحفاضا تدريجيا يوم السبت.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على غدامس والحمادة، مما قد يسبب إثارة الرمال والأتربة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 31و36 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا على غدامش والحمادة.

الكفرة – السرير – تازربو

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة، وتتحول غدا إلى جنوبية شرقية وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و34 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا غدا.

تحذير بحري

وحذر المركز من ريح شرش الى قبلي نشط إلى قوي على الساحل الممتد من الخليج الى درنة سرعته تتراوح مابين (25-35)عقدة، مع ارتفاع للموج يصل يوم الغد إلى (3.00) متر على ساحل شحات.

وفيما يلي النشرة الجوية لليوم الخميس الموافق 2020/04/02 م ولثلاثة أيام والصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية:

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