إغلاق كافة الطرق المؤدية من و إلى بلدية توكرة

العنوان_توكرة

قال الناطق الرسمي باسم مديرية أمن توكرة – خليل البرغثي إنه و تطبيقاً لتعليمات وزير الداخلية المستشار ابراهيم بوشناف و انصياعاً لقرارات اللجنة العليا لمكافحة فايروس كورونا، و تنفيذاً لتعليمات مدير أمن توكرة بشأن فرض حظر التجول بين المدن للحفاظ على صحة و سلامة المواطنين تم إغلاق الطرق المؤدية من و إلى البلديات المجاورة بشكل تام.

و أضاف البرغثي أنه يمنع منعا باتاً التجول بين هذه المناطق ، حيث تم إغلاق الطريق المؤدي إلى بلدية المرج و الطريق المؤدي إلى بلدية الساحل و الطريق العام المؤدي إلى بلدية بنغازي بشكل تام، وعلى كافة المواطنين التقيد بهذا الأمر وعدم التجوال بين المدن ومن يخالف هذا سيعرض نفسه للمسألة القانونية و ستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي مخالف .