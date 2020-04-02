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إغلاق كافة الطرق المؤدية من و إلى بلدية توكرة

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان_توكرة

قال الناطق الرسمي باسم مديرية أمن توكرة – خليل البرغثي إنه و تطبيقاً لتعليمات  وزير الداخلية المستشار ابراهيم بوشناف و انصياعاً لقرارات اللجنة العليا لمكافحة فايروس كورونا، و تنفيذاً لتعليمات مدير أمن توكرة بشأن فرض حظر التجول بين المدن للحفاظ على صحة و سلامة المواطنين  تم إغلاق الطرق المؤدية من و إلى البلديات المجاورة بشكل تام.

و أضاف البرغثي أنه يمنع منعا باتاً التجول بين هذه المناطق ، حيث تم إغلاق الطريق المؤدي إلى بلدية المرج و الطريق المؤدي إلى بلدية الساحل و الطريق العام المؤدي إلى بلدية بنغازي بشكل تام، وعلى كافة المواطنين التقيد بهذا الأمر وعدم التجوال بين المدن ومن يخالف هذا سيعرض نفسه للمسألة القانونية و ستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي مخالف .

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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