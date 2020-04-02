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“الصحارى” يُشجّع على الصيرفة الإلكترونية بـ”قيقات إنترنت مجانية”

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف فرع مصرف الصحارى “عين زارة” بمدينة طرابلس عن عروض لعملائه في إطار تشجيعهم على استبدال التعاملات بالنقد الورقي إلى الصيرفة الإلكترونية عن طريق شحن المحفظة الإلكترونية للاستفادة من خدمة سداد.

وقالت إدارة المصرف أن كل عميل يشحن محفظته الإلكترونية بقيمة تتراوح بين 200 دينار و 1200 دينار سيحصل على رصيد اشتراك في خدمة الانترنت بمقدار 6 قيقا فور إتمام عملية شحن المحفظة.

أما عن العملاء الذين سيقومون بشحن محافظهم الإلكترونية بقيمة مالية تتراوح بين 1500 دينار و 3000 دينار فستتم مكافأتهم بـ 10 قيقا كرصيد اشتراك في شبكة الانترنت المتاحة لدى العميل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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