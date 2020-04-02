داخلية الليبية تمدد حظر التجول حتى الثامن من أبريل

العنوان_بنغازي

أصدرت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية، اليوم الخميس، القرار رقم (361) لسنة 2020 ميلادي بشأن استمرار الأحكام المتعلقة بحظر التجول واستثناءاته، حتى 8 أبريل المقبل، على خلفية مواجهة وباء كورونا المستجد ومنع انتشاره في ليبيا.

ونص القرار على أن يستمر العمل بالقرارات المتعلقة بالآتي: حظر التجول المفروض من الساعة الثالثة مساء حتى الساعة السابعة صباحا، منع استخدام وسائل النقل الجماعي وسيارات الأجرة بين المدن والقرى، قفل المنافذ البرية والبحرية والجوية، فيما يخص حركة الأشخاص، الاستثناءات التي قرررت للجهات والأشخاص الذين تتطلب أعمالها التنقل في أوقات حظر التجول.