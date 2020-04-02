اللجنة العليا لمكافحة كورونا تبحث تدفق السيولة للمواطنين

عقدت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا اجتماعا مع مسؤولي مصرف ليبيا المركزي ومديري المصارف التجارية العاملة، لبحث تدفق السيولة النقدية للمواطنين خلال هذه الأيام.وأعلن مدير عام جناح الرقابة المصرفية إدريس الأحيمر، أن المصرف المركزي سيحيل المخصصات النقدية إلى المصارف التجارية لصرف مرتبات المواطنين.

وقدم مسؤولو المصارف تصورهم لإدارة الأزمة، مؤكدين أن السيولة النقدية سيتم تسييلها خلال أيام.

كما أكدت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا على ضرورة تسييل السيولة للمواطنين تحسبا لأي تصعيد في إجراءات فرض حظر التجول للوقاية من وباء كورونا، مشددة على ضرورة فرض مسافات بين المواطنين خلال استلام مرتباتهم من المصارف.

ولفتت اللجنة إلى إمكانية استخدام التداول الإلكتروني قدر الإمكان، مؤكدة أنها لم تصدر أي تعليمات بعدم تداول الأوراق أو العملات النقدية.

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