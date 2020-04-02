وزارة الداخلية تعلن بدء تدفق السلع إلى الجمعيات الاستهلاكية

أعلنت وزارة الداخلية عن مباشرة الإدارة العامة للبحث الجنائي، وجهاز الحرس البلدي مهامهما في تنظيم تدفق السلع التموينية من المخازن الرئيسية لصندوق موازنة الأسعار إلى الجمعيات الاستهلاكية، لضمان توزيعها على كافة المواطنين وضمان عدم استغلالهم.

ويأتي ذلك بموجب التكليف الصادر عن اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا المشكلة بموجب قرار من القائد العام للقوات المسلحة، برئاسة رئيس الأركان العامة الفريق عبدالرازق الناظوري، وعضوية وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، ووزير الصحة، الدكتور سعد عقوب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا