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الرئاسي يتحرّك لتوحيد إدارة المصرف المركزي

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

المجلس الرئاسي: ندعو مجلس إدارة المصرف المركزي إلى اجتماع عاجل لوضع السياسات النقدية والمصرفية وإجراءات توحيد المصرف المركزي

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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